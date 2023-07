Invasion de l'Ukraine - Les États-Unis vont à fournir à la CPI des preuves de crimes de guerre russes en Ukraine

L'ordre émane directement du président Joe Biden, selon le New York Times et CNN. Les États-Unis n'étant pas partie prenante à la CPI et n'ayant pas coopéré avec elle jusqu'à présent, les médias américains qualifient cette initiative d'"historique". Le président russe Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI pour déportation illégale d'enfants ukrainiens. Les agences de renseignement américaines auraient également recueilli des informations détaillées sur les ordres donnés par des responsables russes pour endommager délibérément des infrastructures civiles en Ukraine. La Maison Blanche n'a pas encore confirmé cette décision. La Cour pénale de La Haye est financée principalement par les puissances occidentales, en particulier l'UE, et n'est pas reconnue par la Chine ni la Russie, entre autres. Le Pentagone s'opposerait à cette décision car il craint qu'elle n'ouvre la voie à d'éventuelles poursuites contre des soldats américains pour crimes de guerre, par exemple en Irak. (Belga)