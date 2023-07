Invasion de l'Ukraine - Poutine balaie les annonces de succès ukrainiens sur le front

"Toutes les tentatives de contre-offensive ont été bloquées et l'ennemi a été repoussé avec de lourdes pertes", a-t-il déclaré en marge du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, selon l'agence de presse Interfax. M. Poutine a confirmé les informations selon lesquelles Kiev a clairement intensifié ses attaques ces derniers jours, tout en ajoutant que les forces armées ukrainiennes ont perdu quelque 200 soldats au cours des 24 dernières heures. Soit dix fois plus que les Russes, a-t-il ajouté. Près de 60% des équipements blindés auraient également été détruits. "Nulle part sur le front, les forces ukrainiennes n'ont été victorieuses", a encore clamé le président russe. Ses déclarations n'ont pu être vérifiées de manière indépendante. Les médias occidentaux ont rapporté récemment l'intensification des attaques de Kiev dans le sud de l'Ukraine et l'imminence d'une attaque majeure afin de libérer la ville de Melitopol, dans la région de Zaporijjia. (Belga)