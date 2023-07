Jupiler Pro League - La Pro League doit rembourser 14 millions aux détenteurs des droits TV

(Belga) La Pro League doit rembourser 14 millions aux détenteurs des droits TV du championnat de football lors de la saison 2019-2020, qui avait été arrêtée au terme de la 29 e journée en raison de la pandémie de coronavirus, lit-on jeudi dans les journaux de Sudinfo et Le Soir. Les play-offs n'avaient alors pas pu avoir eu lieu, privant Proximus, Telenet et VOO de la diffusion de matches les plus importants de la saison.