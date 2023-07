Jupiler Pro League - Saint-Trond recrute le milieu de terrain Joel Fujita

Passé par Tokyo Verdy et Tokushima Vortis, Fujita avait rejoint Yokohama en 2022. Il a disputé 29 rencontres, pour un but, la saison passée lorsque les Marinos ont été champions. Cette saison, il a pris part à 17 matchs, marquant deux buts. A 21 ans, il totalise déjà 139 rencontres professionnelles. "Au Japon, j'ai déjà acquis l'expérience nécessaire", a souligné la nouvelle recrue de Saint-Trond. "Avec ce bagage, je veux apporter ma contribution à notre équipe. Je me réjouis de jouer dans un nouveau championnat, pour un club de tradition comme le STVV. Nous comptons sur nos supporters pour réaliser une belle saison." Le directeur sportif Andre Pinto décrit sa nouvelle recrue comme un "milieu de terrain techniquement fort, capable de percer les lignes ballon au pied." Fujita, qui possède aussi la nationalité nigériane, compte deux présences en équipe nationale japonaise. (Belga)