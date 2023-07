La BCE suggère une possible pause dans ses hausses de taux

"Nous avons une attitude ouverte concernant les décisions qui seront prises en septembre et lors des réunions suivantes", qui dépendront des données économiques disponibles, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Francfort. "Nous passons à une période où nous serons dépendants des données économiques", a-t-elle ajouté, et ce sont elles qui décideront "si nous relevons (les taux) ou si nous faisons une pause", a expliqué Mme Lagarde. "Ce pourrait être une hausse, ou une pause", a-t-elle ajouté, "cela dépendra des réunions". Elle a assuré que le conseil des gouverneurs en tout état de cause ne baisserait pas ses taux dans les réunions à venir. (Belga)