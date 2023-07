La Formation omnisports adaptés et la Ligue handisport francophone fusionnent

L'ensemble de la Formation omnisports adaptés intègre la Ligue handisport francophone à partir de ce 27 juillet. Un rapprochement entre les deux associations avait eu lieu en 2019. "Depuis ce premier accord de partenariat, les clubs FOA étaient de facto affiliés à notre fédération et bénéficiaient de tous nos services, tandis que les deux équipes travaillaient ensemble au développement de projets communs", a expliqué Maïlis Lechien, directrice de la LHF. "Cette fusion nous permet d'aller plus loin dans la collaboration et dans la réunion de nos forces, avec comme objectif d'offrir le meilleur service aux clubs et aux personnes déficientes." "Notre ASBL propose la pratique du sport adapté pour les personnes porteuses de handicap mental depuis 1976 et est à l'origine de la création de Spécial Olympic Belgium", a indiqué Jacques Clicheroux, directeur de la FOA. "Elle a mûrement réfléchi sa décision de fusionner avec la Ligue Handisport Francophone. Les 1.400 membres qui participent à nos activités sont en droit d'attendre une qualité de service encore meilleure." La LHF souligne que cette union avec la FOA "s'inscrit dans un rassemblement plus large des différentes composantes et forces vives du sport adapté en Fédération Wallonie-Bruxelles puisqu'une fusion complète des fédérations handisports actives en FWB est en préparation pour 2024, sous l'impulsion de l'ex-Ministre Valérie Glatigny". (Belga)