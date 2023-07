La Liga - David Silva, 37 ans, met fin à sa carrière

En 10 saisons avec les Citizens, Silva a joué 436 matches et remporté 11 trophées, dont quatre fois la Premier League. En 2020, il est retourné dans son pays natal pour jouer à la Real Sociedad. "Aujourd'hui est un jour triste pour moi", a déclaré Silva, qui s'est gravement blessé au genou. "Aujourd'hui, c'est le moment de dire au revoir à ce à quoi j'ai consacré toute ma vie. Aujourd'hui, c'est le moment de dire au revoir à mes collègues, qui sont comme une famille pour moi. Vous me manquerez beaucoup." Silva a porté 125 fois le maillot de la Roja, marquant 35 buts. Il a remporté la Coupe du monde 2010 et les championnats d'Europe 2008 et 2012. (Belga)