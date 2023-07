La SDI s'oppose à la fin des certificats médicaux pour absences courtes dans les PME

Depuis novembre 2022, les travailleurs des entreprises comptant 50 employés ou plus ne sont plus tenus de fournir un certificat médical pour leur premier jour d'incapacité de travail. Ils peuvent utiliser cette dispense jusqu'à trois fois par an. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, envisage désormais d'étendre la mesure aux absences de moins de quatre jours et de la rendre applicable aux PME. Une analyse de l'impact des mesures actuelles est prévue pour cet automne. La Fédération patronale interprofessionnelle SDI s'oppose au projet, estimant que celui-ci ouvrirait la porte à "des abus inacceptables". Elle estime "qu'à partir du moment où l'employeur doit payer le salaire garanti en cas de maladie, il est normal qu'en retour le travailleur prouve de manière objective la réalité de sa maladie". "Pour nos membres indépendants et PME, le système actuel est déjà très contestable. L'étendre à neuf jours par an et le rendre applicable aux petites structures serait tout bonnement intenable pour des raisons d'organisation interne", souligne Daniel Cauwel, président du SDI et membre de la Chambre des classes moyennes de Brupartners. (Belga)