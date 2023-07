Le film belge "Quitter la nuit" sélectionné dans une section parallèle de la Mostra

Porté par Veerle Baetens, Selma Alaoui et Guillaume Duhesme, le film s'ouvre sur une nuit, lorsqu'une femme en danger appelle la police. Anna prend l'appel. Un homme est arrêté. Les semaines passent, la justice cherche des preuves; les protagonistes font face aux échos de cette nuit qu'ils ne parviennent pas à quitter. Le film est produit par Versus production avec le soutien du Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Quitter la nuit" sera distribué à l'international par Playtime et en Belgique par O'Brother Distribution. Delphine Girard a précédemment réalisé trois courts métrages: "Monstre" (2014), "Caverne" (2017) mais surtout "Une sœur", qui fut l'un des cinq finalistes nommés pour l'Oscar du meilleur court métrage en 2020. À noter également, parmi les sélections vénitiennes, deux films étrangers soutenus par le Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles: "En attendant la nuit" de Céliné Rouzet, coproduit en Belgique par Altitude 100 Productions, et "The Green Border" de Agnieszka Holland, avec Joely Mbundu ("Tori et Lokita"), coproduit en Belgique par Belga Tree. (Belga)