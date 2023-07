Les locaux de plusieurs sociétés détruits dans l'incendie du Delhaize de Chaumont-Gistoux

Les pompiers brabançons wallons ont été appelés à intervenir, jeudi matin dès 3h25, sur le site du magasin AD Delhaize, le long de la chaussée de Huy, à Chaumont-Gistoux. Un violent incendie s'y était déclaré. À leur arrivée sur les lieux, le bâtiment en bois était complètement embrasé. En raison de l'ampleur du sinistre, le plan rouge moyen a été déclenché. Il a directement été fait appel à des renforts des casernes d'Éghezée, Gembloux et Overijse. Les locaux administratifs des établissements Hoslet et du constructeur T.Palm, ainsi que les installations du Fitness Village et du centre de beauté Institut 1.325 ont également subi un sinistre total. "Les services de secours ont aussi été attentifs à ce que des morceaux en fusion n'atterrissent dans des granges et autres endroits où ils auraient pu provoquer d'autres incendies. Quant au bâtiment sinistré, il en reste juste quelques armatures de béton", précise le quatrième échevin Luc Mertens, qui occupe temporairement la fonction de bourgmestre. Les habitants de trois maisons voisines ont, par mesure de précaution, été invités à quitter les lieux durant la nuit. Ils ont pu réintégrer leur logement en début de matinée. Le concierge, sa compagne et leur bébé ont pu quitter les lieux, sains et saufs, avant l'arrivée des secours. L'incendie dont l'origine se trouvait sous contrôle, mercredi peu avant 9h00. Il n'y aurait a priori aucune victime. (Belga)