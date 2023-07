LPGA Tour - Manon De Roey manque son départ à l'Evian Championship

De Roey a concédé trois bogeys sur les six premiers trous, après lesquels elle a réussi un birdie. La deuxième partie de parcours a été plus difficile encore, avec un triple bogey, un double bogey, et deux bogeys supplémentaires contre un seul birdie de plus. Elle a donc terminé la journée 8 au-delà du par. L'Anversoise de 31 ans compte 15 coups de plus que la Sud-Africaine Paula Reto (-7), en tête après huit birdies contre un bogey. Celle-ci compte deux coups d'avance sur la Néo-Zélandaise Lydia Ko, lauréate en 2015, la Française Céline Boutier, l'Américaine Alison Lee et la Thaïlandaise Wichanee Meechai. La championne en titre canadienne Brooke M. Henderson et l'Australienne Minjee Lee, qui a gagné le tournoi en 2021, sont à la 19e place à cinq coups de Reto. (Belga)