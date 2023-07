Mondiaux de natation - L'Australie gagne le relais 4x200m libre féminin avec un record du monde

Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Brianna Throssell et Ariarne Titmus ont remporté l'épreuve en 7:37.50, effaçant des tablettes le record de 7:39.29 réalisé le 31 juillet 2022 à Birmingham, lors des Jeux du Commonwealth, par un autre quatuor australien. O'Callaghan et Titmus étaient déjà de la partie lors de ce précédent record, avec Madison Wilson et Kiah Melverton à leurs côtés. Mercredi, O'Callaghan avait battu le record du monde du 200m libre individuel en s'offrant le titre devant Titmus, qui avait, elle, été sacrée, dimanche passé, sur 400m libre avec aussi un record du monde à la clé. Grâce à ce relais, l'Australie porte à neuf son nombre de médailles d'or dans ces Championnats du monde, avec également quatre médailles d'argent. Les Etats-Unis ont pris la deuxième place en 7:41.38 devant la Chine (7:44.40). (Belga)