Nestlé relève son objectif de croissance des ventes pour 2023

Son chiffre d'affaires s'est accru de 1,6% par rapport au premier semestre l'an passé, à 46,3 milliards de francs suisses (48,5 milliards d'euros), freiné par les effets négatifs de changes, indique le groupe dans un communiqué. Son bénéfice net a augmenté de 7,7% à 5,6 milliards de francs, en deçà des prévisions. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP s'attendaient en moyenne à 46,5 milliards de francs de chiffre d'affaires et à 5,9 milliards de bénéfice. Mais sa croissance organique, très suivie des analystes financiers pour jauger ses ventes hors effets de changes et acquisitions, a progressé de 8,7% au premier semestre, les hausses de prix y contribuant à hauteur de 9,5%. Les ventes en volumes se sont en revanche effritées de 0,8%. "Compte tenu de la solide performance du premier semestre, nous revoyons à la hausse nos prévisions de croissance organique des ventes pour 2023", a déclaré son directeur général, Mark Schneider, cité dans le communiqué. Le groupe table désormais sur une croissance organique de ses ventes de l'ordre de 7% à 8% pour l'ensemble de l'exercice, contre 6% à 8% auparavant, indique-t-il dans un communiqué. (Belga)