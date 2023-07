Nouveau le 1er août - Les verres de lunettes plus largement remboursés

La mesure représente, sur base annuelle, un budget de 3,3 millions d'euros et concerne potentiellement près de 10.000 personnes. En 2021, le seuil était passé de 8,25 à 7,75, tout âge confondu, et de 8 à 7,5 pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans. Le remboursement pour les personnes sans régime préférentiel chez un opticien conventionné et pour les personnes bénéficiant d'un régime préférentiel chez un opticien, conventionné ou non, est de 100 %. Pour les personnes sans régime préférentiel chez un opticien non conventionné, le remboursement est de 75 %. (Belga)