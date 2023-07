Poutine offre un hélicoptère présidentiel au Zimbabwe

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa fait partie des dirigeants africains qui participent à un sommet Russie-Afrique de deux jours, considéré comme un test du soutien de M. Poutine sur le continent après l'invasion de l'Ukraine. "Son Excellence le président Poutine a offert un hélicoptère présidentiel à son Excellence le président Emmerson Dambudzo Mnangagwa", a écrit le ministère zimbabwéen de l'Information sur les réseaux sociaux. Il a publié des photos de M. Mnangagwa descendant les marches de l'appareil et assis dans la cabine devant une table garnie de verres de vin blanc et d'un bol de fruits. "Cet oiseau sera bientôt dans nos cieux", a ajouté le porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana, sur Twitter, rebaptisé X. Les dirigeants du Zimbabwe sont visés par des sanctions américaines et européennes pour corruption et violation des droits de l'Homme. M. Mnangagwa, 80 ans, qui cherche à se faire réélire lors d'un scrutin qui, selon les analystes, risque d'être serré le mois prochain, attribue depuis longtemps les difficultés économiques de son pays à ces sanctions. "Les victimes des sanctions doivent coopérer", a déclaré M. Mnangagwa, debout devant l'hélicoptère, dans une vidéo publiée par son ministère de l'Information. Jeudi, M. Poutine a cité le Zimbabwe parmi les six pays africains qui recevront gratuitement des céréales de la Russie, après que le Kremlin s'est retiré de l'accord permettant aux exportations de céréales ukrainiennes de transiter par la mer Noire. (Belga)