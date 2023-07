Pro Golf Tour - Jean de Wouters battu en playoff à St. Pölten

Troisième avant le début du dernier tour, De Wouters, 23 ans, a semblé se diriger vers la victoire en signant quatre birdies sur ses onzer premiers trous. Il était seul en tête quand il a encaissé deux bogeys aux trous 14 et 15. Après un birdie sur le dernier trou, Jean de Wouters a terminé à égalité avec le Néerlandais Mike Toorop, le Français Clément Guichard et Staub avec un score total de 199 coups, soit onze sous le par. Le playoff pour les départager a finalement consacré Nickals Staub. James Meyer de Beco, qui était également qualifié pour le tour final, a bouclé le parcours en 77 coups et a terminé en 47e position. (Belga)