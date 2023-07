Royaume-Uni: le meurtrier d'un policier condamné à la perpétuité réelle

Tué aux premières heures du 25 septembre 2020 au centre de détention de Croydon, le sergent Matt Ratana, originaire de Nouvelle-Zélande, était le premier policier tué en service depuis huit ans. La plupart des policiers britanniques ne sont pas armés. "Vous avez agi de sang-froid", a lancé le juge Jeremy Johnson en condamnant l'accusé Louis de Zoysa à la perpétuité réelle au palais de justice de Northampton (centre de l'Angleterre). Selon les chiffres officiels, 66 condamnés à une telle peine étaient recensés en Angleterre et au Pays de Galles au 31 décembre 2022. L'accusé avait été déclaré coupable de meurtre par un jury le 23 juin. Il avait été arrêté après avoir été trouvé en possession d'un sachet contenant des balles de revolver et du cannabis, mais avait réussi à dissimuler sous son aisselle un revolver de collection chargé de six balles. Il avait ouvert le feu à plusieurs reprises, atteignant mortellement le policier de 54 ans. Une quatrième et dernière balle l'avait atteint au cou, alors que les policiers essayaient de le maîtriser, entraînant des lésions au cerveau. L'accusé est aujourd'hui en fauteuil roulant. La justice a conclu qu'il avait délibérément tiré et qu'il n'était pas en proie à une crise autistique. Le chef de la police de Londres, Mark Rowley, a rendu hommage au policier "tragiquement" tué alors qu'il approchait de la retraite après 30 ans de carrière. "C'était un officier hors du commun qui mettait de la joie dans son travail, traitant tout le monde avec respect, compassion et humour", a-t-il salué. (Belga)