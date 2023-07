Tour de France Femmes - Lorena Wiebes quitte la course en raison de problèmes d'estomac

Wiebes, 24 ans, avait remporté la troisième étape et s'était classée deuxième de l'étape d'ouverture, derrière son équipière Lotte Kopecky, qui est toujours en jaune. Championne d'Europe, Wiebes occupait la 99e place du général à une demi-heure de Kopecky. Selon son directeur sportif Danny Stam, Wiebes se plaignait de problèmes d'estomac depuis plusieurs jours. "Quand elle a gagné, nous pensions qu'elle était guérie. Mais hier, pendant la course, elle a dit qu'elle avait de nouveau du mal à garder la nourriture. Nous avions décidé de regarder encore un jour, mais en vue des Mondiaux, cela a peu de sens de continuer." Wiebes était à nouveau candidate à la victoire jeudi, dans l'étape de 126,1 km entre Onet-le-Château et Albi. "Les autres équipes seront contentes qu'elle n'est plus ici", pense Stam. "Nous sprinterons avec Lotte, nous la placerons du mieux que nous pouvons, mais ce n'est pas à nous de créer un sprint massif." (Belga)