Tour de Tchéquie - Milan Fretin termine 2e de la première étape derrière l'Israélien Itamar Einhorn

En effet, Einhorn domine celui-ci avec 4 secondes d'avance sur Fretin, et 6 secondes sur Lamperti. Milan Fretin (22 ans) est premier au classement du maillot blanc, devant le même Lamperti. Le peloton regroupé a disputé un sprint dans lequel le coureur israélien s'est distingué pour remporter la 4e victoire professionnelle de sa carrière. Après une étape du Tour de Slovaquie 2021, Einhorn a également gagné le championnat d'Israël de cyclisme sur route à deux reprises, en 2022 et en 2023. Vendredi, la 2e étape emmènera le peloton d'Olomouc vers une arrivée au sommet à Pustevny, après un tour de circuit local. Le Tour de Tchéquie se terminera au bout de la 4e étape, dimanche, à Sternberk. Les équipes Flanders-Baloise, Bingoal-WB et Intermarché-Circus-Wanty se sont alignées sur la course. (Belga)