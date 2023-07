Allemagne : stagnation du PIB au deuxième trimestre

Le PIB de la première économie européenne affiche une croissance nulle entre avril et juin sur un trimestre, après avoir reculé successivement de 0,4% et 0,1% lors des deux trimestres précédents, selon des données révisées et corrigées des variables de saison et de calendrier. Les analystes de Factset tablaient sur un rebond de 0,3% au deuxième trimestre. (Belga)