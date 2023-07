ATP Hambourg - Gillé "très satisfait du niveau affiché comme du résultat" après avoir atteint les demis

La rencontre avait débuté mercredi. "Nous étions la meilleure équipe hier", a analysé Gillé. Mais le duo a concédé la première manche après avoir manqué une balle de set. L'interruption forcée par l'obscurité a fait du bien à la paire belgo-belge, "pour se remettre de cette déconvenue", mais "il fallait repartir du bon pied" jeudi. Dans des conditions humides, Gillé et Vliegen ont réussi à revenir à une manche partout, et à remporter le super tie-break. "Nous sommes très satisfaits, tant du niveau affiché que du résultat." Une demi-finale dans un tournoi ATP 500 devrait "renforcer notre position au classement et nous pouvons atteindre une finale à ce niveau, ce que nous n'avons jamais fait et qui est l'un de nos objectifs", a expliqué le natif d'Hasselt. Après Hambourg se profile un voyage aux États-Unis, où la paire veut utiliser l'ATP 500 de Washington "comme préparation pour les deux semaines suivantes, les plus importantes, avec les ATP 1000 de Toronto et Cincinnati." Avec le voyage, "le décalage horaire, des conditions climatiques différentes et aucune préparation sur surface dure", Washington permettrait de prendre le rythme avant les échéances. Gillé et Vliegen s'offriront ensuite un peu de repos après le tournoi de Cincinnati qui termine le 20 août. "Nous avons choisi de ne pas jouer Winston Salem pour nous reposer et être prêts pour l'US Open", lequel débutera le 28 août. (Belga)