BASF espère réduire ses coûts après un décevant deuxième trimestre

Comme le reste du secteur chimique, BASF est confronté à une faible demande, en particulier en Chine. L'entreprise attend une "reprise prudente" au second semestre, car la demande mondiale de biens de consommation reste faible. BASF a déjà récemment revu à la baisse ses objectifs annuels. Les ventes du groupe ont chuté d'un quart pour atteindre 17,3 milliards d'euros au deuxième trimestre. Outre la baisse de la demande et des prix, les taux de change ont également eu un impact négatif. Le bénéfice d'exploitation (ebit) a chuté de plus de moitié pour atteindre 1 milliard d'euros. Le bénéfice net s'est élevé à 499 millions d'euros. Pour l'exercice en cours, BASF prévoit un chiffre d'affaires compris entre 73 et 76 milliards d'euros (87,3 milliards d'euros en 2022) et un bénéfice net ajusté compris entre 4 et 4,4 milliards d'euros (6,9 milliards d'euros l'année dernière), comme elle l'a annoncé au début du mois. (Belga)