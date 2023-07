BNXT League - Malines complète son effectif avec le pivot américain Mitch Lightfoot

Formé à l'université de Kansas, un des programmes les plus réputés du circuit universitaire américain, Lightfoot, 26 ans, a joué la saison dernière pour Kirchheim en deuxième division allemande. Il a compilé 14 points et 5,9 rebonds de moyenne en huit matches avant de se blesser à l'épaule. Avec l'arrivée du pivot de 2m03, l'effectif malinois est donc complet pour la saison 2023-2024 après les arrivées de Yannick Dammen, Niels Van den Eynde, Maxime Bilolo, des Américains Noah Gurley et Walter Whyte et du Lituanien Augustas Peciukevicius. Le club avait également annoncé les prolongations de Mattias Palinckx, Jonas Foerts, Domien Loubry et Wen Mukubu. (Belga)