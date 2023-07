Certains sports nautiques déconseillés à Gand en raison de la présence d'algues bleues

Ces recommandations, diffusées vendredi, font suite à un signalement de l'Agence flamande pour l'environnement, qui a détecté la présence de ces bactéries toxiques dans la Lieve, la Lys, la Visserij, l'Achtervisserij, l'écluse Scaldis, l'écluse de Sint-Joris et l'écluse de Brusselsepoort notamment. L'interdiction de baignade ne concerne pas l'étang du domaine récréatif Blaarmeersen, aucune algue bleue n'y ayant été détectée pour le moment. Les algues bleues sont des cyanobactéries potentiellement toxiques. Elles peuvent s'avérer nocives pour les humains et les animaux qui sont en contact ou avalent de l'eau contaminée. Elles peuvent notamment causer des irritations cutanées, des maux de tête, des troubles gastriques et intestinaux, des troubles respiratoires et des réactions allergiques. L'Agence flamande pour l'environnement effectue des contrôles réguliers de l'eau. Le résultat de ces contrôles déterminera la durée de l'interdiction. (Belga)