Challenger de Zoug - Zizou Bergs éliminé en quarts de finale

Bergs, 158e mondial, s'est incliné en deux sets 6-3, 7-5 contre l'Autrichien Jurij Rodionov, 117e mondial et tête de série N.3. La rencontre a duré 1 heure et 26 minutes. La semaine dernière, le Limbourgeois avait atteint pour la première fois de sa carrière les quarts de finale d'un tournoi ATP lors du tournoi ATP 250 de Gstaad en Suisse. Plus tard vendredi, Joris De Loore, 202e mondial, disputera également son quart de finale contre l'Italien Matteo Gigante (ATP 209), bénéficiaire d'une invitation. Associés en double, Bergs et De Loore ont été éliminés au premier tour après une défaite 6-3, 7-6 (7/1) contre le duo composé du Suédois Filip Bergevi (ATP 212) et du Néerlandais Mick Veldheer (ATP 217). (Belga)