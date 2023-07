Chelsea conclut un accord avec l'UEFA et paiera une amende de 10 millions d'euros

La Chambre de première instance de l'Organe de contrôle financier des clubs (CFCB), présidée par Sunil Gulati, avait ouvert une enquête à l'encontre du club anglais pour des violations potentielles du Règlement de l'UEFA sur l'octroi de licence aux clubs et le fair-play financier. "À la suite de la vente du club en mai 2022, le nouveau propriétaire a identifié, et rapporté proactivement à l'UEFA, des cas de 'reporting' financier potentiellement incomplet sous la précédente direction du club", a expliqué l'UEFA dans un communiqué. "Les points soulevés concernent d'anciennes transactions qui ont eu lieu entre 2012 et 2019." Chelsea a été racheté en mai 2022 par un consortium mené par Todd Boehly. "Après évaluation et examen d'une éventuelle prescription", la Chambre de première instance de la CFCB et le club ont conclu un "accord de règlement". Le club versera une "contribution financière de 10 millions d'euros afin de résoudre entièrement les questions soulevées", a expliqué l'UEFA. (Belga)