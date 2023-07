Clasica San Sebastian - Remco Evenepoel balaie les rumeurs de transfert: "Des foutaises, je n'ai pas d'autre mot"

Selon ces rumeurs persistantes, le champion du monde ainsi que les personnes en charge ses intérêts envisageraient un départ vers l'équipe britannique INEOS Grenadiers, hors du giron de Patrick Lefevere. "Il y a des choses qui circulent dont ni moi, ni mon entourage, ni ma famille ne sont au courant", a-t-il ainsi réagi. Remco Evenepoel nie en bloc. "C'est un peu spécial, tout ce qui se raconte. Ce sont un peu des foutaises ('bullshit' en version originale, ndlr). Désolé, mais je n'ai pas d'autre mot. Il n'y a aucune raison de partir de cette équipe. Et malgré ce qui se raconte, je suis assez fort mentalement pour me concentrer sur ce qui est à venir." Vainqueur en 2019 et en 2022 de la Clasica San Sebastian, le coureur de 23 ans prendra le départ de la course basque samedi pour défendre son titre. (Belga)