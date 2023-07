Corps démembré à Oupeye: le suspect placé sous mandat d'arrêt pour le meurtre de sa mère

L'homme est le fils de la victime. Il a été placé vendredi sous mandat d'arrêt pour le meurtre de sa mère. Le Serésien a avoué les faits et a affirmé qu'il avait agi seul. Il n'est pas connu de la justice. L'expertise du médecin légiste ne permet pas de déterminer la cause du décès, a précisé le parquet de Liège. Le suspect avait été appréhendé jeudi matin alors qu'il s'apprêtait à décoller pour la Corée au départ de Zaventem. Dans la journée de jeudi, il a été auditionné par la Police judiciaire fédérale (PJF) de Liège, en charge de l'enquête. Il sera déféré vendredi devant un juge d'instruction. La découverte avait eu lieu mardi. Un témoin interpellé par un réfrigérateur flottant avait contacté la police. Les bras et jambes d'une femme se trouvaient à l'intérieur. (Belga)