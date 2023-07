Coup d'Etat en Birmanie - Birmanie: Aung San Suu Kyi a été transférée de sa prison

"Daw Aung San Suu Kyi a été transférée dans un bâtiment de haut niveau dans la nuit de lundi à mardi", a déclaré à l'AFP un responsable de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), sous couvert d'anonymat. Selon la même source, Mme Suu Kyi a rencontré le président de la chambre basse du pays, Ti Khun Myat, et va probablement rencontrer Deng Xijuan, l'envoyé spécial de la Chine pour les Affaires asiatiques, en visite dans le pays. Une source d'un autre parti politique a déclaré que la lauréate du prix Nobel de la Paix avait été transférée dans un complexe VIP à Naypyidaw. Mme Suu Kyi n'a été vue qu'une seule fois depuis qu'elle a été arrêtée après le putsch du 1er février 2021, sur des photos granuleuses des médias d'Etat prises dans une salle d'audience de la capitale Naypyidaw, construite par les militaires. Le coup d'État a plongé ce pays d'Asie du Sud-Est dans un conflit qui a entraîné le déplacement de plus d'un million de personnes, selon les Nations unies. L'état de santé de la dirigeante déchue, âgée de 78 ans, suscite des inquiétudes depuis sa détention, notamment au cours de son procès devant un tribunal de la junte, qui l'obligeait à assister aux audiences presque quotidiennement. Mme Suu Kyi a été condamnée à 33 ans de prison pour une série de chefs d'accusation, dont la corruption, la possession de talkies-walkies illégaux et le non-respect des mesures de restriction relatives au coronavirus. (Belga)