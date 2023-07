Des réunions périodiques sur la surpopulation dans les prisons en Flandre occidentale

"Les prisons de Flandre occidentale sont également confrontées à la surpopulation", a-t-il expliqué. "Juste avant les vacances d'été, c'était particulièrement le cas à Bruges, avec 785 détenus pour une capacité de 626", a ajouté le député provincial Kurt Himpe, sur base des chiffres du gouverneur. "Bien que les chiffres varient de jour en jour, la fermeture de la prison d'Ypres pour des travaux de rénovation constitue un facteur supplémentaire expliquant la surpopulation dans les prisons de la province". Dans les provinces d'Anvers et de Flandre orientale, des réunions trimestrielles avec les forces de police, les autorités locales, les tribunaux, le ministère public, les prisons et d'autres acteurs concernés sont en place depuis un certain temps. L'objectif est de trouver des solutions politiques qui transcendent le seul secteur des prisons. C'est désormais autour de la Flandre occidentale de lancer ces discussions. La prochaine réunion aura lieu en octobre. Mercredi, l'administration pénitentiaire a confirmé que 167 prisonniers ne disposent actuellement pas de lit dans la cellule où ils sont logés, principalement dans des prisons flamandes. Au début du mois de juin, cette réalité concernait 97 détenus répartis dans sept établissements pénitentiaires du royaume. Le 25 juillet, on dénombrait 11.569 personnes détenues dans les prisons belges alors que la capacité théorique des établissements pénitentiaires est limitée à 10.418 prisonniers. (Belga)