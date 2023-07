Elections en RDC - RDC: 20.000 candidats aux élections législatives, selon la Céni

C'est nettement plus que lors du cycle électoral précédent - initialement prévu en 2016 mais qui s'était terminé par les élections générales controversées du 30 décembre 2018 -, a souligné M. Kadima mardi soir au micro de la radio onusienne Okapi. La Céni avait à l'époque enregistré 15.000 dossiers de candidatures, selon l'agence de presse associée (APA, indépendante). L'opération de dépôt des candidatures aux législatives nationales auprès des 171 bu reaux de réception et de traitement des candidatures (BRTC) ouverts sur l'ensemble du territoire de l'immense RDC - 77 fois la Belgique - avait débuté le 26 juin dernier. Elle avait toutefois été prolongée d'une semaine, jusqu'au 23 juillet, faute de candidats en nombre suffisants. M. Kadima a confirmé que le chiffre des 20.000 candidats a été atteint dans les sept jours de la prolongation du délai. Cinq cents sièges sont à pouvoir pour la prochaine Assemblée national (la chambre basse du parlement congolais, les 108 sénateurs étant élus au suffrage indirect par les députés provinciaux), ce qui fait que ce cycle électoral s'annonce très compétitif, selon le président de la Céni. La RDC doit organiser le 20 décembre des élections générales: une présidentielle, à un seul tour, qui sera couplée à l'élection des députés nationaux et provinciaux ainsi que des conseillers communaux. Le pays compte plus de 900 partis politiques, selon la liste publiée en juin par le ministère de l'Intérieur. Pour la Céni, la prochaine étape sera, selon son rapporteur, Patricia Nseya Mulela, l'opération de réception des candidatures pour la députation provinciale et les municipales. (Belga)