Euro de football féminin U19 - L'Allemagne et l'Espagne s'affronteront en finale

La Roja a pu compter sur Bartel (19 ans), milieu de terrain du FC Barcelone, pour faire la différence à la 12e minute. Après l'ouverture du score, les Pays-Bas n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense espagnole qui a tenu bon pour glaner son ticket pour la finale. Menées 2-0 contre la France après un doublé de Ribadeira (18e, 21e sur pénalty), les Allemandes ont repris espoir via Veit (57e), et Platner a réussi à forcer la prolongation dans les arrêts de jeu (90e+3). La Mannschaft a ensuite triomphé grâce au but de Kett, à la 115e minute, pour rejoindre l'Espagne au dernier stade de la compétition. La finale aura lieu dimanche à 17h30 à Den Dreef, le stade de Louvain. La Belgique a été éliminée en phase de poules du tournoi. (Belga)