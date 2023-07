Euro espoirs et juniors de kayak sprint - Trois bateaux belges qualifiés vendredi en finale A à l'Euro de Montemor-o-Velho

Louis Vangeel a fait coup double chez les juniors en remportant sa série des demi-finales en K1 sur 1.000m, ainsi qu'en K2 sur 500m avec son équipier Stanislas Bastiaens. Avec le meilleur temps des 6 concurrents qualifiés après les demies du K1, il rejoint en finale samedi pour le titre 3 autres finalistes directement qualifiés après les séries de jeudi. Même schéma en K2 avec Bastiaens, où les deux kayakistes belges avaient manqué l'un des 3 tickets directement offerts lors des séries. Leur finale est quant à elle programmée dimanche. Chez les espoirs, Amber Van Broekhoven et Christine Debruyne se sont quant à elle adjugées l'unique série des demi-finales du K2 sur 500m, où les 3 premières rejoignaient les 6 équipages qualifiés pour la finale de dimanche après les séries de jeudi. Les 3 autres bateaux belges engagés vendredi en demies disputeront soit les finales B, soit sont éliminés. Jules Vangeel, 4e de la 2e série des demi-finales, a manqué pour 4/10e le 3e ticket de finaliste et disputera dimanche la finale B, soit pour les places 10 à 18. Même constat pour Anastasia Okunkova, 5e de sa demie chez les juniors jeunes filles en K1 sur 500m. Le K4 espoirs de Rafael Bastiaens, Kilian Meersmans, Jules Vangeel et Raphael Akerele a fini 5e de sa demi-finale sur 500m et est éliminé. (Belga)