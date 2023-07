Euro U22 de beachvolley - Les deux duos belges éliminés en huitièmes de finale

Deuxièmes de leur groupe, Piret, 16 ans, et Bex, 17 ans, qui forment la tête de série N.17 sur 32 duos, ont battu 2-0 (21-14, 21-11) les Israéliennes Daniela Gonzalez et Yahli Ashush (N.18) en barrages. Elles se sont ensuite inclinés 2-0 (21-15, 21-19) face aux Ukrainiennes Anhelina Khmil et Yeva Serdiuk (N.3) en huitièmes de finale. Chez les messieurs, Laenen, 20 ans, et Goset, 21 ans, têtes de série N.15, également deuxièmes de leur poule, sont venus à bout 21-19, 21-19 des Roumains Stefan Anton et Radu Tanase, têtes de série N.1, en barrage. En huitièmes de finale, ils ont perdu 2-1 (21-15, 11-21, 15-12) contre les Turcs Kuru Batuhan et Sacit Kurt (N.29). (Belga)