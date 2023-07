F-35 - Le chef de détachement de conversion F-35 s'envole pour les Etats-Unis

Cet officier pilote, un major dont le nom n'a pas été révélé, a pris la direction de l'Arizona et plus précisément de Luke Air Force Base (AFB), près de la ville de Phoenix, où seront formés les premiers pilotes belges appelés à voler sur ce chasseur-bombardier de cinquième génération baptisé Lightning II. Jusqu'ici pilote opérationnel sur F-16, il sera le premier commandant de détachement de l'unité de conversion F-35, a précisé la Force aérienne sur les réseaux sociaux. Lui et sa famille ont été salués à leur départ par le commandant de la composante Air, le général-major Thierry Dupont, et son épouse. "Ce départ est un nouveau jalon pour notre Force aérienne qui est en pleine transformation et se dirige vers une nouvelle génération de puissance aérienne. L'Air Chief belge et son épouse souhaitent bonne chance à tous les militaires et à leurs familles qui sont impliqués dans cette étape importante", a précisé l'aviation militaire. La base Luke - elle porte le nom d'un aviateur américain originaire de la région, le lieutenant Frank Luke, abattu le 29 septembre 1918 en France, entre Verdun et Stenay - abrite cinq escadrilles de l'US Air Force entièrement dédiées à la formation des pilotes de F-35A, la version à décollage et atterrissage classiques de l'avion de Lockheed Martin. (Belga)