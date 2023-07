F1 - GP de Belgique - Charles Leclerc en pole après la pénalité de Verstappen, meilleur temps des qualifications

Verstappen a signé un chrono de 1:46.168, devançant Leclerc de 820/1000e. Le double champion du monde reculera donc en 6e position sur la grille de départ. Son équipier mexicain Sergio Perez (+0.877) a réalisé le troisième temps des qualifications devant le Britannique de Mercedes Lewis Hamilton (+0.919) et l'Espagnol de Ferrari Carlos Sainz (+0.984). Samedi, la course sprint figure au programme à Spa-Francorchamps à 16h30, avec les qualifications pour cette course sprint à 12h. Le Grand Prix se tiendra dimanche à partir de 15h00. (Belga)