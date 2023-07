F1 - GP de Belgique - Sous la pluie, Carlos Sainz signe le meilleur temps de l'unique séance d'essais libres

Sous la pluie, l'Espagnol a bouclé les 7,004 km du circuit spadois en 2:03.207 devant les McLaren de l'Australien Oscar Piastri, 2e à 585 millièmes de seconde, et du Britannique Lando Norris, 3e à 1.277 seconde. La séance a été interrompue pendant plusieurs minutes après une sortie de piste de l'Américain Logan Sargeant (Williams) dans le virage des Combes. Plusieurs pilotes n'ont pas réalisé de chrono sur une piste détrempée, dont le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Le double champion du monde en titre a écopé vendredi matin d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix pour un changement de boîte de vitesse au-delà de la limite autorisée. Ce Grand Prix de Belgique se déroule sous le nouveau format des week-ends sprint. Après la seule séance d'essais libres, la séance de qualification aura lieu vendredi à 17h00 pour déterminer la grille de départ du Grand Prix. La journée de samedi sera elle consacrée au sprint avec une séance de qualification pour la course sprint, appelée Sprint Shootout, à 12h00 avant la course sprint prévue à 16h30. Les huit premiers de la course sprint marqueront des points au championnat. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 15h00. (Belga)