France: le corps d'un mineur découvert sur la voie publique, un homme en garde à vue

"Une personne qui pourrait être un adolescent de 16 ans a été retrouvé aux Ulis sur la voie publique décédé vers 22 heures hier", a ajouté le parquet d'Evry, qui indique "exclure" l'hypothèse d'un décès accidentel. L'homme en garde à vue, majeur, a été interpellée dès jeudi soir et "pourrait être impliqué" dans ces faits, selon le parquet. "L'enquête débute pour nous permettre de connaître les causes et les circonstances de ce meurtre", a souligné cette même source. Selon une source policière, un jeune homme de 16 ans a été retrouvé mort sur la voie publique jeudi soir vers 22h30. Les pompiers ont tenté de ranimer la victime, sans succès, a précisé le parquet, ajoutant que l'enquête avait été confiée à la police judiciaire d'Evry. (Belga)