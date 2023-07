Instruction judiciaire ouverte après l'incendie de l'AD-Delhaize à Chaumont-Gistoux

Un important incendie a ravagé jeudi l'AD Delhaize et des locaux administratifs des établissements Hoslet et du constructeur T.Palm, ainsi que les installations du Fitness Village et d'un centre de beauté. L'origine du sinistre pourrait être criminelle. Le parquet a saisi une juge d'instruction du chef d'incendie volontaire avec deux circonstances aggravantes, la nuit et avec présomption de présence humaine. Divers devoirs d'enquête doivent être exécutés vendredi, notamment sur le site du sinistre. Les services de secours sont intervenus sur le site durant toute la journée de jeudi. Une équipe des pompiers du Brabant wallon est retournée sur place vendredi matin pour éteindre des foyers résiduels d'incendie. (Belga)