Invasion de l'Ukraine - Un rassemblement silencieux à Bruxelles rend hommage aux prisonniers de guerre ukrainiens

En demi-cercle, avec de la musique et des drapeaux ukrainiens derrière eux, les membres de l'association Promote Ukraine ont manifesté leur soutien aux victimes de la guerre avec des pancartes et des affiches qui comportaient des slogans comme "Stop Putin. Stop War" (Arrêtez Poutine. Arrêtez la guerre.) ou "Russia kills children" (La Russie tue des enfants). Certains textes faisaient également référence à l'incident survenu à Olenivka l'année dernière. Le 28 juillet 2022, une frappe sur la prison avait résulté en 53 morts et 75 blessés graves. La Russie et l'Ukraine se jettent mutuellement la faute à propos des bombardements et des explosions. Les victimes étaient principalement des prisonniers de guerre ukrainiens qui s'étaient rendus dans l'usine Azovstal à Marioupol quelques mois auparavant. (Belga)