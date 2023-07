Invasion de l'Ukraine - Une attaque ukrainienne de drone déjouée, affirme le maire de Moscou

"Durant la nuit, une tentative d'attaque ennemie de drone a été menée, le drone a été abattu par les forces du ministère de la Défense", a écrit sur Telegram Sergueï Sobianine. Il n'y a "pas de dégât ni de victime", a-t-il ajouté. L'élu n'a pas fourni davantage d'informations sur cette attaque. La capitale russe et sa région, situées à plus de 500 km de la frontière ukrainienne, ont déjà été visées par des attaques de drones, dont une qui a touché le Kremlin en mai. Lundi, Kiev a revendiqué une attaque nocturne de drones ayant touché Moscou. Un "acte terroriste", selon l'armée russe, qui avait affirmé que deux engins ukrainiens avaient été neutralisés et s'étaient écrasés sans faire de victimes. Un des appareils était tombé sur un axe important de la capitale, Komsomolsky Prospekt, près du ministère russe de la Défense. Le 4 juillet, cinq drones avaient été abattus au-dessus de la région moscovite, selon la Russie, une attaque qui avait perturbé le fonctionnement de Vnoukovo, l'un des trois grands aéroports internationaux de la capitale. (Belga)