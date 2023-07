Jupiler Pro League - Aiden O'Neill, nouveau médian du Standard, est venu pour "se tester et se montrer"

Arrivé récemment de Melbourne City, le joueur a expliqué avoir réussi à s'être bien intégré au groupe liégeois. "Je suis heureux de faire partie du club, j'avais très envie de venir jouer en Belgique, où le niveau est relevé et où le championnat fait partie du top 6 en Europe", estime-t-il. L'international australien devrait évoluer comme médian défensif: "Mon ambition est de jouer le plus possible, j'aimerais apprendre le français, la culture du pays, j'ai eu l'occasion de découvrir la ville, j'aimerais gagner tous les matchs", a-t-il encore avancé. Le nouveau médian liégeois voit également dans le championnat belge une manière de renouer avec la ligue de football anglaise. "Je suis venu en Belgique pour me tester et me montrer. La Première League, j'y ai goûté quand j'étais plus jeune, j'ai forcément envie d'y retourner. Je sais que beaucoup de clubs anglais regardent le championnat belge", a-t-il confessé. Carl Hoefkens, nouvel entraîneur du Standard de Liège, a, lui, concédé que la rencontre de ce week-end contre Saint-Trond ne serait pas facile, avec un public qui sera forcément contre ses joueurs. "La préparation était trop courte, surtout pour les joueurs internationaux, mais nous sommes prêts pour commencer cette saison. Je suis curieux de voir comment mes joueurs réagiront". (Belga)