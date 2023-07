Jupiler Pro League - Eupen attire l'international islandais Victor Palsson

Palsson, 32 ans, avait rejoint DC United durant l'été 2022 en provenance de Schalke 04. Au total, il a joué 28 rencontres pour l'actuel club de Christian Benteke avec 2 assists au compteur. Formé notamment à Liverpool, il a également porté le maillot d'Hibernian, des New York Red Bulls, du NEC Nimègue, d'Helsingborg, d'Esbjerg, du FC Zürich et de Darmstadt. Le nouveau renfort des Pandas compte également 36 caps avec l'équipe nationale islandaise pour 1 but marqué. Eupen débutera son championnat samedi à 16h00 avec la réception de Westerlo. (Belga)