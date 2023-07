Jupiler Pro League - Le Club House de la Royale Union Saint-Gilloise saccagé: un blessé et des dégâts limités

Selon la zone de police, la mise à sac est probablement le fait de supporters du RSC Anderlecht, que l'Union rencontrera vendredi soir dans le cadre de la reprise du championnat. La police précise qu'elle sera particulièrement vigilante à l'occasion du match. D'après la porte-parole de la police, les incidents se sont produits jeudi vers 23h30. "Un groupe de trente à quarante personnes a tenté en vain de pénétrer dans le stade Joseph Marien, et s'est rendu ensuite au Club House où ils ont pénétré par effraction avant de commettre des dégradations. Une personne a été blessée", a-t-elle ajouté. Des dégâts matériels seraient d'ampleur limitée. Selon Bruzz, on déplore toutefois une personne blessée. Celle-ci aurait perdu deux dents et reçu des points de suture. Une enquête est en cours. (Belga)