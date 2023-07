La hausse des ventes de véhicules gonfle les résultats d'Audi au premier semestre 2023

Le bénéfice d'exploitation du groupe a en revanche baissé, atteignant 3,4 milliards contre 4,9 milliards l'année précédente. Cette baisse est principalement liée à la couverture du risque sur les matières premières. Les ventes de véhicules électriques ont connu un bond en avant avec 51,2% de plus par rapport à la même période en 2022. Les modèles électriques représentent 75.647 voitures sur les 919.548 vendues durant cette première moitié d'année. Le mois de juin a été "le meilleur mois de juin de l'histoire de la marque" en termes de vente de véhicules avec un total de 182.075. Audi a également connu une belle hausse de ses ventes en Europe (+24%) et aux États-Unis (+34%). En Chine, cette hausse a été limitée à 2%, avec une forte augmentation entre avril et juin. Pour l'ensemble de l'exercice 2023, la marque aux quatre anneaux s'attend à livrer entre 1,8 et 1,9 million de véhicules, pour un chiffre d'affaires compris entre 69 et 72 milliards. (Belga)