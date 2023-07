La zone de police Montgomery découvre un réseau de trafic de stupéfiants

Une interception des équipes d'interventions de la zone en novembre 2022 a mené à l'ouverture d'une enquête. Un juge d'instruction avait été saisi et avait délivré plusieurs mandats de perquisition, exécutés simultanément le 25 juillet. Des entités spécialisées d'autres zones de police et la police fédérale ont notamment assisté les enquêteurs. Sept perquisitions ont donc été menées et lors de celles-ci, la police a trouvé environ 50 kg de résine de cannabis, 500 g de marijuana, 1 kg de cocaïne, 26.000 euros, une arme à feu avec des munitions et 4 voitures. Quatre suspects ont par ailleurs été interpellés et mis à disposition du juge d'instruction à Bruxelles. Un cinquième s'est présenté le lendemain à la police avant d'être mis lui aussi à disposition du juge d'instruction. Une personne, qui nie toute implication dans les faits, a été placée sous mandat d'arrêt pour vente de stupéfiants. Deux autres personnes ont été libérées sous conditions après inculpation de vente de stupéfiants. Une personne n'a pas été inculpée et la cinquième a été inculpée de détention de stupéfiants, précise la zone de police. (Belga)