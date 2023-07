L'action Casino chute en Bourse, après un "accord de principe" avec ses créanciers-clé

Casino a également annoncé jeudi des lourdes pertes et revu vendredi à la baisse ses prévisions économiques pour son activité en France. L'action chutait de 19,64% à 2,50 euros, nouveau plus bas historique de l'action. Le distributeur français, qui compte 50.000 salariés en France et environ 150.000 en Amérique latine est étranglé par une dette nette qui atteignait 6,4 milliards d'euros à la fin 2022. L'accord de principe annoncé vendredi prévoit la signature courant septembre d'un "accord contraignant". L'offre du Tchèque Daniel Kretinsky et de ses alliés prévoit notamment l'apport de 1,2 milliard d'euros d'argent frais ainsi que la réduction de près de 5 milliards d'euros de dette du groupe. Il est prévu aussi de céder les activités de Casino en Amérique latine - notamment au Brésil - pour lesquelles travaillent les trois quarts des salariés du groupe. La situation financière de Casino est critique. Le groupe a réalisé au premier semestre une perte nette de 2,23 milliards d'euros, du fait notamment de dépréciations. Il a dévoilé vendredi matin des prévisions d'activité lourdement révisées à la baisse pour le reste de l'année. (Belga)