Le bénéfice et le chiffre d'affaires d'Air France et de British Airways en hausse

Les deux groupes aériens pointent une bonne demande pour les vols long-courriers et dans le segment des voyages de luxe. IAG, la maison mère de British Airways et d'Iberia, entre autres, s'attend à atteindre 97 % de sa capacité pré-Covid cette année. De son côté, Air France-KLM table sur 95 %. Aucun des deux groupes ne note un affaiblissement des réservations, bien que la demande à long terme suscite de plus en plus d'inquiétudes, notamment en raison de l'inflation. Chez IAG, le bénéfice d'exploitation est passé de 301 millions d'euros au deuxième trimestre 2022 à 1,25 milliard d'euros pour la même période cette année. Le chiffre d'affaires total pour la période avril-juin a augmenté de près de 1,8 milliard pour atteindre 7,7 milliards d'euros. Air France-KLM a, elle, vu son chiffre d'affaires trimestriel augmenter de 900 millions pour atteindre 7,6 milliards d'euros, tandis que son bénéfice d'exploitation a progressé de 90% pour atteindre 733 millions d'euros. (Belga)