Le bénéfice net d'ExxonMobil chute de 56% en raison de la baisse des cours du gaz

Le chiffre d'affaires a également fondu, pour s'établir à 82,91 milliards de dollars entre avril et juin, contre 115,68 milliards sur la même période de 2022. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels --donnée de référence pour les analystes--, le bénéfice net ressort à 1,94 dollar contre 4,21 dollars un an plus tôt. C'est inférieur aux attentes des analystes pour cette ligne des comptes (2,01 dollars escomptés), mais le chiffre d'affaires est meilleur qu'attendu. Le géant, à l'instar de ses concurrents, a réalisé en 2022 des bénéfices record grâce au bond du cours des hydrocarbures lié à la reprise de la demande et une réduction des approvisionnements en Russie avec la guerre en Ukraine. Les cours du pétrole américain ont atteint il y a une semaine leur plus haut niveau en clôture depuis trois mois, sur fond d'engagements de l'Arabie saoudite et de la Russie à réduire leurs volumes. Mais, a souligné ExxonMobil, un repli du cours du gaz naturel (-40% d'après lui) et des marges inférieures dans l'activité de raffinage ont "négativement affecté les résultats" au deuxième trimestre, à hauteur de près de 4 milliards de dollars. Des opérations de maintenance saisonnière plus importantes que prévu ont également pesé sur l'activité. Le géant a indiqué par ailleurs que la production dans le bassin permien, à cheval entre le Texas et le Nouveau-Mexique, et au Guyana avait progressé de 20% sur un an. La production totale a atteint 3,7 millions de barils équivalent pétrole par jour (bepj). (Belga)