LPGA Tour - Céline Boutier prend la tête à Évian-les-Bains, Manon de Roey éliminée

Boutier, 29 ans, a remporté 11 tournois dans sa carrière, dont trois comptant pour le LPGA Tour. Après un premier tour en 66 coups, la Française a rendu une carte de 69 coups vendredi, soit 7 sous le par sur les deux jours. Elle a repris la première place à la Sud-Africaine Paula Reto, qui a raté sa deuxième journée (75 coups, 11 de plus qu'au premier tour) et dégringolé à une huitième place partagée avec, entre autres, la Canadienne Brooke M. Henderson, championne en titre. Boutier devance désormais d'un coup la Thaïlandaise Patty Tavatanakit et la Japonaise Yuka Saso. De Roey a terminé 123e sur 130 participantes. L'Anversoise de 31 ans a rendu des cartes de 79 et 78 coups, 15 au-dessus du par au total. (Belga)